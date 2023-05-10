潛力新丁誓創高峰

Panasonic學界籃球邀請賽將於5月18日至21日假修頓場館舉行。今屆賽事有不少「新丁」，包括趙聿修紀念中學和寶血會上智英文書院。一隊來自元朗，一隊身處D2，都披荊斬棘，打入精英賽8強和12強。兩隊能否再創高峰，在Panasonic延續神奇之旅？

趙聿修紀念中學 夢幻旅程愈戰愈勇 「可以第一次打入『學界精英賽』，本身只打算吸取經驗，了解跟名校的差距有多大，誰不知球隊愈打愈好，最後更戰至8強，真的很奇妙。」趙聿修紀念中學籃球隊隊長潘敏聰這樣說。回想起今年學界賽事的種種，他至今仍感到相當興奮，也許這個就是球隊上下把學界形容為「神奇之旅」的原因。

「阿聰」表示學校幾年前曾有機會衝擊精英賽資格，可惜當時學界賽事受疫情影響而取消，令他們更加希望彌補師兄們的遺憾，慶幸最終取得元朗區A Grade亞軍，終於踏上精英賽舞台，並交出驚喜的表現，一舉打入8強，「阿聰」謂：「當初完全沒預計能晉級至精英賽8強，因為我們在元朗區4強贏得吃力，就算晉級決賽也未能獲勝，豈料大家去到精英賽愈打愈起勁。」縱使趙聿修最後在8強止步，但「阿聰」表示全隊經過大賽洗禮後，心態有所成長，有信心衝擊更理想成績：「大家現在目標明確，要衝擊來年元朗區冠軍，學會相信自己實力，因為我們跟其他學校的差距比想像中小，證明之前艱苦練習是有成果，所以之後要更加努力。」

教練：劉志朗

其餘隊員：蘇錦俊、方程舜、周柏堯、羅皓煒、張子陽、袁俊軒

本學年成績：元朗區A Grade亞軍、精英賽8強

上智英文書院 披荊斬棘勇對挑戰 寶血會上智英文書院於2019年落入九龍區D2，旋即奪冠，但因疫情無緣精英賽。今學年學界賽復辦，她們再次封后，兼打入精英賽12強，創下校史最佳成績。隊長譚穎欣（Tammy）形容過程披荊斬棘：「D2 4強，我們有兩個主力確診，其他人頂硬上，在一度落後下反勝對手。精英賽前，我們忙着考試停了練習，剛碰回球就對上勁旅裘錦秋。雖然分差很大，但我們盡了全力，問心無愧。」

上智是Panasonic女子12隊中，唯一來自D2的，難免被看低一線，Tammy視為動力：「我們與D1實力的確存在距離，但不會輕易服輸，盡力搏一搏。」上智沒有意氣風發的球星，小女生做訪問一臉羞怯，仍鼓起勇氣，定下目標：「必須每人行多一步，攻守、籃板、出聲提場……最重要的是，無論對手是誰，都要保持冷靜，勝過昔日的自己。」

教練：區麗菁

其餘隊員：鄭嘉琪、呂卓翹、黃彥庭、謝芷晴、盧樂晴、梁倩瑜、梁穎怡、林玥澄、潘洛兒、黃遠微、吳泳芯、周倩雅

本學年成績：九龍區D2冠軍、精英賽12強

圖：司徒子文

潘敏聰 譚穎欣