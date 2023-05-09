紅牛邁阿密站再度「包Q」

爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日在F1美國邁阿密站表現強勢，從第9位起步的他，最終力壓隊友佩雷斯，並為紅牛在此站再次「包Q」，個人奪得今季第5冠。

韋少第９位起步照贏 由於排位賽Q3法拉利勒卡歷炒車引發紅旗，紅牛佩雷斯雖保住頭位，惟其隊友韋斯塔本正賽只能以第9位出發，雅士頓馬田老將阿倫素則排第2起步。正賽初段有戰車在下游位置發生輕微碰撞，但「韋少」未有被波及，並憑其「火星車」一路逢車過車，第15圈已輕鬆超越阿倫素，進佔第2位。

之後今站冠軍之爭變成紅牛「內訌」，佩雷斯於第21圈入pit換胎，韋斯塔本乘機爬頭，並一面管理輪胎一面拉開領先優勢，捱到第45圈「韋少」才換胎，位置再度交換，而韋斯塔本憑較新輪胎力追，第48圈再次超越佩雷斯並一放絕塵，率先衝過終點，連續兩年贏得此站冠軍，佩雷斯獲得亞軍，而阿倫素則獲季席。

今站吸引多位名人入場觀戰，幾位網壇傳奇瑞士天王費達拿及威廉絲姊妹都有出席；韋斯塔本成功蟬聯邁阿密站冠軍，再加上最快圈速，「攞足」26分，在車手榜繼續領先佩雷斯及阿倫素，以119分續居首位。