江旻憓大獎賽奪金重登世一

香港重劍代表江旻憓（Vivian）昨日在哥倫比亞大獎賽殺入決賽，以15比8力挫法國名將Marie-Florence Candassamy，奪得生涯首面大獎賽金牌，成功重返「世一」寶座。

這是重劍首站巴黎奧運積分賽，港隊有江旻憓、佘繕妡和何瑋桁打入正賽。赴美留學的佘繕妡首圈以3比15不敵法國的Josephine Jacques Andre Coquin出局。

另邊廂，江旻憓就勢如破竹，連挫波蘭、捷克、美國及加拿大劍手，躋身4強。準決賽面對兩屆世界冠軍、意大利名將Rossella Fiamingo，江旻憓展現大心臟，險勝9比8殺入決賽。其決賽對手，為法國劍手Marie-Florence Candassamy，惟江旻憓技高一籌，以15比8拿下勝利，奪得個人首面大獎賽金牌，也是2019年後首個世界級賽事（世界盃及大獎賽）冠軍。由於原先的「1姐」南韓宋世羅於16強止步，江旻憓以221分重返「世一」寶座。

張家朗排名升至第2 至於世界盃墨西哥站方面，剛摘下個人賽銀牌的張家朗，夥拍蔡俊彥、崔浩然和吳諾弘轉戰男花團體賽，港隊首兩圈分別輕取克羅地亞和匈牙利，打入8強。惟面對世界排名第3的日本，港隊略顯慢熱，雖一度追成32比35，可惜後繼無力，以40比45飲恨，無緣4強。港隊落入名次賽，以45比42險勝波蘭，但以42比45不敵南韓，最終排名第6。而花劍個人排名同日更新，張家朗由第4升到第2，僅次於意大利馬連尼。

許思彤報道