首勝兼保不失吳卓蔚：想同球隊升班！

今季轉投日本球隊岩手斑馬的女將吳卓蔚，上周六（6日）出戰加盟後的第2場賽事，最終這名香港女子代表隊門將力保不失，帶領球隊取得今季首勝，賽後「阿Mi」不忘將功勞歸於一眾隊友，並透露今季個人目標。

感激隊友搏命防守

賽前3戰全敗的日本東北女子足球聯賽D2球隊岩手斑馬，今場聯賽主場出擊對陣東北公益文科大學，身穿1號戰衣的「阿Mi」繼續正選上陣，最終在笠井美里一箭定江山下，以1球小勝而回，取得今季首勝。賽後成功為球隊保住清白之身的「阿Mi」，接受越洋訪問時亦顯得十分開心，又不忘感謝一眾隊友的付出：「今場大家都好想贏！所以隊友都搏晒命咁返嚟防守，好多次對手射波，佢哋甚至飛身去擋，所以最後唔失波，其實4個後衞嘅功勞好大。」