熱血孖寶力抗強敵

Panasonic學界籃球邀請賽將於5月18日至21日假修頓場館舉行。雖然基督教香港信義會心誠中學和中華基督教會蒙民偉書院不是傳統勁旅，但有一顆追趕勁旅的心。前者盼藉着學界「勵精圖進」，後者擁有「熱血澎湃」的鬥志，誓全力以赴，不留遺憾。強敵環伺下，兩隊能否殺出一條血路？

圖：司徒子文

蒙民偉書院全力以赴爭突破 中華基督教會蒙民偉書院在學界籃球雖然不是名門，但在「Panasonic學界籃球邀請賽」這個大舞台上獻技，與全港學界勁旅交鋒的難得機會，總是令籃球隊成員們既興奮又緊張。「盡力打好每一球波，試一下有沒有突破的機會。」重返賽事的中六生李銘軒（Jonathan）寥寥數語，道出球隊的作戰心態。

Jonathan是現時蒙民偉陣中，唯一在這項賽事有過出戰經驗的球員，對於2019年的經歷依然記憶猶新：「當時看到一眾師兄落場之餘，自己亦有上陣機會，當時自己好慌張，連防守都做得不好，希望今次有所進步。」4年過後，Jonathan搖身一變成為隊中大師兄，將會是最後一次在學界賽登場的他，就鼓勵隊友要團結一致，享受比賽每一刻，將球員口中的「熱血澎湃」在賽場上充分展現：「場上我們有時可以清晰地做出教練指示，不過有時未夠冷靜，期望大家再提升執行力；外界可能覺得我們是陪襯，但我們分分鐘可以殺出一條血路。」

文：林卓臻

心誠中學追求進步不停步 基督教香港信義會心誠中學是精英賽8強中，唯一的大北區學校，隊長吳寶宜深知實力或者不及傳統勁旅，但她們只想藉學界勵精圖進：「北區學生較少機會接觸籃球，大多中學才開始打，要加倍努力，才能追上港九區腳步，打響心誠的名堂。」籃球是團隊運動，吳寶宜指球隊曾經各自為政，改變全因一件事：「當初有矛盾或不快，只會擺在心中，不拿出來說。但學界復辦後，大家都想贏，恆常練習外，還私下加操，相處時間多了，自然團結起來。」

打入精英賽8強，追平校史紀錄，她認為是「運氣加實力」：「我們在精英賽籤運不錯，但如果沒實力，也不會有這個成績，畢竟精英賽沒弱隊。」同樣地，Panasonic雲集各區勁旅，她勉勵隊友全力以赴：「別以為是北區實力分子可以『Hea』打，亦不要覺得和勁旅交鋒就是技不如人，畏首畏尾。無論甚麼比賽都要搏盡，朝4強進發。」

文：許思彤

李銘軒