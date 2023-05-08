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球場積水擇日再戰深水埗對東方延期
原定昨日在深水埗運動場上演的港超聯深水埗對東方賽事，經過兩次延期後，最終因天氣關係取消，擇日再戰。
昨日本港天氣不穩，天文台一度發出紅色暴雨警告，深水埗運動場因大雨出現積水，賽事兩度延遲，球證鄧慶富檢視過球場情況後，決定腰斬球賽。
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