主場威力港會2:1擊敗冠忠南區

昨日港超聯港會主場對冠忠南區，主隊憑泰亞高及周子謙建功險勝2比1，南區3分盡失後，被同日贏波的標準流浪趕過，肯定無法以第3名完成聯賽。

賽事因天雨關係延遲約半小時開賽，南區初段較為積極，惟幾次角球俱未能造成入球。19分鐘，杜馬思大腳長傳，港會球員解圍不遠，史提芬彭利拿起腳高出。上半場尾段「肥彭」禁區頂主射罰球，僅越楣而去，兩隊半場「窿對窿」。

港會換邊後搶回不少攻勢，48分鐘，泰亞高突破後起腳破網，港會領先1比0。南區之後力圖收復失地，56分鐘南區角球攻勢，何振廷混戰中起腳高出，79分鐘，艾華禁區頂射地波又被費查接實。南區之後改以高空轟炸對手，但追平不成89分鐘再度失守，安高沙開出罰球，里奧攻門被擋，周子謙門前補射成2比0。補時階段艾華右路窄位抽入，南區追至1比2，惜為時已晚。

周子謙生涯開齋：鬆一口氣 是役港會17歲小將周子謙（Tim）取得職業生涯「開齋波」，協助球隊全取3分坦言鬆一口氣：「我哋開季踢得唔錯，但近排有沉咗少少，大家特別想贏呢場波，好好彩我入到波幫球隊鎖定勝局。」今季首次征戰港超，Tim感激家人及球隊的支持：「隊友真係好好人，就算有時犯錯，佢哋都唔會怪我，仲教我點去改進。」■圖／文：鄧文滔