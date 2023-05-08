標準流浪5:1炒和富大埔做3哥

昨日港超聯和富大埔於大埔運動場迎戰標準流浪，結果客軍以5比1贏波，趕過同日吞敗的冠忠南區，成為今季聯賽3哥。

賽前落後第3位南區1分的標準流浪，儘管有「足總盃」決賽後顧，依然強陣出擊。11分鐘，伊巴謙接應神田夢實角球跳頂破網，為大勝揭開序幕。9分鐘後大埔佐敦查維斯禁區內犯手球，神田夢實操刀射入12碼，惟球證指伊巴謙偷步衝入禁區，神田重射仍然得手。40分鐘，法蘭奴頭槌頂中柱，雷仙奴解圍卻省中林學曦入網，流浪半場領先3球。易邊後形勢未變，伊巴謙在54分鐘高速爆過數名「綠戰士」後大腳抽入，個人梅開二度。10分鐘後，基藍馬底線傳中，伏兵遠柱的林遼太飛頂成5比0，大埔在67分鐘由李家豪「破蛋」，仍無阻標準流浪全取3分，成為聯賽3哥。

李瀚灝孖住史建威告別「綠戰士」

完場笛聲一響，之前「3出3入」的門將李瀚灝，再次離開「綠戰士」這個大家庭。「離開係一個好慎重嘅決定，今年8月我就會做爸爸，嚟緊會投入本身嘅投資顧問工作。如果有甲組球隊搵我幫手，我都會繼續踢嘅。」06年便加入大埔的「阿灝」表示。完賽後「阿灝」與隊中另一老臣子、同樣會離隊的史建威，擁抱道別的一幕（圖），令不少大埔球迷動容。