陳肇鈞奠勝晉峰爆棚下挫香港Ｕ23

昨日晉峰於主場青衣運動場上演謝幕戰鬥香港U23，最終「粉紅兵團」在賽事高掛紅旗，全場1,421名球迷以及「樂天女孩」打氣下，憑陳肇鈞一箭定江山，小勝香港U23，以勝利結束今季聯賽之旅。

主隊晉峰是仗變陣出擊，46歲門將何國泉繼2018年5月13日後再次上陣，艾拔簡勞與葉卓文扼守中路，栢保羅、費利浦薩及黃偉國在前線攻堅。香港U23則由林樂賢、何瀧浩及羅曉聰坐鎮中場，入球重任落在林智豐以及袁世傑身上。

費利浦薩3度中柱中楣 香港U23甫開賽反客為主，9分鐘袁世傑推入禁區內起腳，被何國泉接實。11分鐘今季結束後掛靴的晉峰後衞艾拔簡勞被換出，全場紛紛起立向其拍掌致敬，而香港U23之後亦有張俊軒因傷離場。24分鐘「粉紅軍團」先開紀錄，列卡度接應角球頭槌施頂省中人， 陳肇鈞門前補中得手，主隊領先1比0。晉峰隨後攻勢不斷，惟陳肇鈞慘食詐胡，以及費利浦薩推大位起腳中柱，半場領先一球返更衣室。

易邊後晉峰繼續施壓，林樂勤罰球斬入禁區，費利浦薩頭槌又頂中門楣。64分鐘林樂勤左路開出角球，惟列卡度頭槌無功而還。比賽尾段，費利浦薩勁射再度中楣彈出，但無阻晉峰以1球小勝而回，終止各項賽事9場不勝走勢，以第8名衝過終點，落敗的香港U23今季敬陪末席。■圖／文：李浚湣