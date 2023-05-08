傑志冧莊港超聯

各有1人被逐激和理文2:2 「中銀人壽香港超級聯賽」昨日壓軸戰於旺角大球場爆發終極對決，由榜首傑志主場硬撼「2哥」理文，雙方求勝心切踢來相當肉緊，球證共發出12黃2紅，最終傑志兩度落後都能追平，以2比2打和理文，成功衞冕港超冠軍。■圖／文：林卓臻、鄧文滔、許思彤

今場打和即奪冠的傑志，派出明加索夫及伊高沙托尼攻堅，米基爾、基爾頓和查理史葛坐鎮中場，隊長艾里奧負責鎮守後防，丹恩奴域則不在名單之內；理文方面基華尼頓、洛迪古斯及艾華頓組成進攻三叉戟，顏樂楓、迪高與黃威於中場串連，隊長列斯奧夥拍荷西安祖擔任中堅。

羅素後備入替為「藍鳥」扳平 理文初段先發制人，9分鐘艾華頓右路落底傳中，洛迪古斯門前接應抽入，「黃黑軍團」先開紀錄。傑志尋找機會反撲，令理文後防頻頻受壓，23分鐘，明加索夫左路殺入禁區被列斯奧鈎跌，球證直指12碼點，米基爾操刀為傑志扳平1比1完半場。

換邊後戰況依然緊湊，傑志於53分鐘調入羅素加強防守，理文繼續搶攻，其中艾華頓幾度嘗試突破，均被傑志成功解圍。63分鐘，艾華頓禁區頂主射罰球僅告高出，1分鐘後明加索夫侵犯艾華頓，領第二面黃牌被逐，「藍鳥」10人應戰。2分鐘後，艾華頓右路主射罰球，保羅奮力撲出底線。66分鐘，理文變陣換入亞哥斯達，這名阿根廷中場落場2分鐘後傳交艾華頓，惟後者起腳又告斜出。

理文努力至73分鐘獲回報，黃威開出罰球，艾華頓頂彈地波破網，理文再度領先。但短短3分鐘後，羅素接應罰球頂入，「藍鳥」再次追平。理文尾段發力狂攻，但未能攻破對手，末段更有艾華頓領紅，最終兩隊2比2平手，傑志奪得本季聯賽冠軍。