樂天女孩撐場晉峰力併香港U23

香港Ｕ23箭頭 吳栢希

今日港超煞科焦點戲碼之一，晉峰主場鬥香港U23。主隊特別邀得人氣棒球啦啦隊「樂天女孩」擔任表演嘉賓，賽前所有門票售罄。「粉紅軍團」已錄得多場不勝，而榜尾香港U23仍未開齋，雙方在「爆棚盛況」下，定必搏盡求勝！（周日下午3時開賽）

青衣場掛紅旗何信賢：寶貴體驗 青衣運動場今季首次高掛紅旗，晉峰總教練何信賢認為對球員是次寶貴體驗：「咁難得坐爆，好多球員都未試過，預咗佢哋會緊張，盡量享受啦！」「粉紅兵團」賽前9仗不勝，「何Sir」強調要贏波謝幕：「首循環都贏過佢哋，所以有信心嘅。我哋已經好耐冇喺主場贏波，又有咁多球迷入場，更加要去盡佢。」

今日將在全場爆滿下作賽，香港U23中堅黃浩然指陣中大部分球員，曾代表香港各級梯隊出外，相信不會怯場，並有信心搶分而回：「之前兩場『賽馬會菁英盃』對住晉峰都唔使輸，某程度係因為對手做輪換，嚟到Last一場，我哋只要打出賽前部署同拚勁，就算佢哋出最強陣，我哋都可以周旋到底。」

今場有乜睇頭？

‧兩隊唔少球員，完咗今季就會離隊。

‧樂天女孩賽前、中場休息同完場後都有表演，咪完場就走人呀！