深水埗東方駁火搶尾胡

深水埗中場 黎格爾

深水埗今日於深水埗運動場，擺下擂台挑戰東方。主隊為力爭雙位數積分，主場出擊必無保留；仍有望衝擊更高排名的東方，誓要全取3分食尾胡！（周日下午3時開賽）

東方剛於「足總盃」4強踢足120分鐘，深水埗主教練郭嘉諾指球隊體能方面或佔優，會於進攻加大力度：「我上任之後想幫球隊拎到雙位數積分，今場拎多3分就達到目標。」「嘉諾Sir」提到球隊下季將有不少人事變動，望大家好好珍惜最後一場比賽：「下季相信發展方向會用4至5名外援，再加一大班本地球員，預計年輕球員不乏機會。另外部分球員同自己，好大機會踢埋今季就唔踢，大家都想以贏波結束。」

東方近期先後在「賽馬會菁英盃」及「足總盃」出局，惟主教練盧比度（Chino）強調「賽季未完」，球員仍需作最後衝刺，爭取更佳排名：「其他比賽踢成點我哋控制唔到，惟有做好本分。」首循環東方曾大勝深水埗4球，但Chino指今仗阻力更大：「始終我哋要作客，加上預計天氣炎熱，對兩隊嚟講都好困難。」

今場有乜睇頭？ ‧「嘉諾Sir」最後探戈，個別主力季後亦會離隊他投。

‧東方新季有唔少新兵加入，尚未有新約嘅舊將，陣上肯定加倍肉緊。

東方守將 黃梓浩