和富大埔嚴陣硬撼標準流浪
今日和富大埔於大埔運動場迎戰標準流浪，「綠衫軍」希望在主場「攞尾彩」，流浪仍有機會爭做聯賽「3哥」，作客也會爭取主動。（周日下午3時開賽）
陳曉鋒：攞埋條命出嚟踢
大埔近4場聯賽不敗，賽前已確定會以第7名完成今季，會方日前宣布來季續戰港超，主教練李恆滙認為是正面消息。雖然今仗「無欲無求」，但他強調不會放軟手腳：「首循環我哋同流浪打和，但對手現時無論實力同士氣都勝過我哋，惟有嚴陣以待。」隊長陳曉鋒指流浪自引入神田夢實及伊巴謙等新兵後，實力大增，但仍會全力爭勝：「最後一場攞埋條命出嚟踢，唔輸得！」
流浪於「足總盃」躋身決賽，後衞盧均宜直言全隊上下信心大增。球隊賽前僅落後南區1分，仍有望成為聯賽「Big 3」，「均宜」亦有信心贏波而回：「同首循環相比，我哋依家實力同狀態一定喺對手之上，希望最後呢兩場繼續踢好波。」
今場有乜睇頭？
‧李恆滙移民在即，最後一次帶領「綠戰士」，個別球員季後亦會轉會。
‧嚟緊13日（六）要踢「足總盃」決賽，標準流浪會出咩陣呢？祖連奴季後肯定離隊，喺流浪踢一場，少一場。
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