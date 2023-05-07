和富大埔嚴陣硬撼標準流浪

陳曉鋒：攞埋條命出嚟踢

大埔近4場聯賽不敗，賽前已確定會以第7名完成今季，會方日前宣布來季續戰港超，主教練李恆滙認為是正面消息。雖然今仗「無欲無求」，但他強調不會放軟手腳：「首循環我哋同流浪打和，但對手現時無論實力同士氣都勝過我哋，惟有嚴陣以待。」隊長陳曉鋒指流浪自引入神田夢實及伊巴謙等新兵後，實力大增，但仍會全力爭勝：「最後一場攞埋條命出嚟踢，唔輸得！」