港會謝幕騷恭迎冠忠南區

里奧叫球迷入場

港會今場屬例行公事，但前鋒里奧盼望在球迷面前完美謝幕：「南區攻守都好好，我哋要好集中先得。」本季港會「地獄主場」令不少球隊吃盡苦頭，里奧不忘向球迷致謝，並呼籲他們入場打氣。港會昨日宣布為球隊效力15年的中場喜比特，今仗是最後一次代表球隊上陣。