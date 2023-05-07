港會謝幕騷恭迎冠忠南區
港會今日於主場香港足球會足球場迎戰冠忠南區。今季港會「地獄主場」令多支對手失分，謝幕戰隨時再有驚喜；南區為保聯賽第3未敢鬆懈，為搶分絕不留手。（周日下午3時開賽）
里奧叫球迷入場
港會今場屬例行公事，但前鋒里奧盼望在球迷面前完美謝幕：「南區攻守都好好，我哋要好集中先得。」本季港會「地獄主場」令不少球隊吃盡苦頭，里奧不忘向球迷致謝，並呼籲他們入場打氣。港會昨日宣布為球隊效力15年的中場喜比特，今仗是最後一次代表球隊上陣。
南區第3席位仍未穩陣，球隊上月底於「足總盃」4強遭標準流浪淘汰，主教練鄭兆聰（Ricky）坦承球員在處理細節上有待改善。今場作客港會，Ricky指球隊平時常在仿真草球場訓練，適應問題不大：「呢場決心好緊要，雖然球隊季尾多傷兵，但贏波都係要靠自己。」川瀨浩太是役要坐波監，鞠盈智及翟廷峯已經復操，惟未知能否上陣。
今場有乜睇頭？
‧冠忠南區季尾現傷兵潮，到底Ricky會點出人？全力爭勝確保有機會奪得亞洲賽資格嘅聯賽第3，定養精蓄銳挑戰「賽馬會菁英盃」冠軍？
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