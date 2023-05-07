港台電視32 × on.cc東網 同步直播：港超煞科日爆最激對決 傑志理文終極爭霸

傑志大腦 基爾頓

「中銀人壽香港超級聯賽」今日「煞科日」於旺角大球場爆發終極對決，榜首傑志主場硬撼「2哥」理文！「藍鳥」剛躋身「足總盃」決賽，士氣正盛，必力爭港超3連霸；賽前落後兩分的「黃黑軍團」，為奪取創會後首個聯賽錦標，今仗必須擊敗對手，戰意毋庸置疑。賽事所有門票經已售罄，未有飛在手的球迷朋友，一於睇直播捧場啦！（港台電視31、on.cc東網周日晚6時直播）

傑志上場「足總盃」4強與東方激鬥120分鐘才險勝而回，總監兼主教練朱志光承認球員體能消耗極大，但今場關乎聯賽冠軍，必會強陣出擊，更透露早前因紀律問題缺陣的丹恩奴域或會獲得「解凍」。「藍鳥」首循環曾不敵理文，「朱Sir」特別提醒球員：「上次輸波主因係技術以外嘅嘢，或者係唔夠集中，做咗一啲錯誤決定。提咗球員唔理球證有冇吹罰，個波未出界都唔好停。」

艾里奧：全場爆滿更有動力 中堅艾里奧早前因肌肉拉傷倦勤，上場才獲安排後備入替，他表示已復操一段時間，狀態不成問題：「今場決定冠軍誰屬，全場爆滿下氣氛肯定好好，除咗壓力外，相信會推動球員更加落力，希望踢場好波。」

理文上月底以4球輕取深水埗，保住爭冠懸念到最後一輪，「黃黑軍團」今仗一定要贏波才能奪冠，賽前正式坐正主教練一職的曾昭達，表示經歷兩周調整後，球員體能及信心皆達到頂點。雖然首循環曾擊敗傑志，惟「達Sir」認為今場挑戰只會更大：「傑志攞住半隻獎盃，加上我哋作客，所以理文係以挑戰者嘅角色落場，相信我哋會係比較主動嘅一方，希望喺攻守攞到平衡。」

顏樂楓：想奪冠要付出更多 今次是理文創會後，距離染指聯賽冠軍最接近一次，副隊長顏樂楓準備好打硬仗：「最緊張嘅階段已經過咗，一路以嚟要去爭取連勝，嗰個過程壓力更大，呢一刻球員都可以鬆一口氣，去面對呢場波。」「光頭」認為理文下半季表現更趨穩定，但強調要奪冠必須付出更多：「對傑志就係特別嘅比賽，好考臨場發揮同抗壓能力，我哋需要交出超水準！」

今場有乜睇頭？ ‧丹恩奴域之前因紀律問題同球會鬧僵，今場會唔會真係「解凍」？

‧曾昭達首次以理文主教練身份領軍，到底可唔可以超越前人？

傑志隊長 艾里奧 理文翼衞 徐宏傑 傑志尖刀 明加索夫（藍衫） 理文重炮 基華尼頓（黃衫） 理文光頭 顏樂楓（黃衫）