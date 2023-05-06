湯臣8粒三分勇士贏番場

西岸第二輪季後賽，勇士憑着奇利湯臣射入8球三分，轟入30分，以127比100大勝湖人，追平場數1比1。

湖人「大帝」勒邦占士首節攻入14分，帶隊領先33比26。勇士迅速回應，在湯臣次節射入4球三分，全隊轟入41分下，反超前67比56。換邊後，勇士手感持續升溫，查米高格連取代身體不適的魯尼擔任正選，收穫奇效，在第三節內外開弓，拉開到20分差，加上「浪花兄弟」史堤芬居里和湯臣的三分彈，令比賽早早進入垃圾時間，扳平場數1比1。

湖人戴維斯遭嘜死 湯臣全場18投11中，三分球11投8中，轟入30分，是生涯第6次在季後賽射入至少8球三分，高踞史上第一，力壓隊友居里和拓荒者球星列拿特（4次）。居里取得20分12助攻，積蒙格連交出「準大三元」11分11籃板9助攻，查米高格連也有15分進帳。湖人方面，G1狂轟30分23籃板的安東尼戴維斯，在重兵看守下，只有11分7籃板。占士和八村壘分別取得23分和21分。許思彤報道