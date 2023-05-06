李慧詩冇份！港派800健兒征亞運

距離杭州亞運會還有140日，香港將會派出超過800名運動員爭逐，代表團總人數接近1200人，這將是自1954年以來港隊參賽亞運會的最龐大陣容。

參賽以來最龐大陣容 港協暨奧委會本月將對各屬會報名的參賽名單作出最後審批，據消息指初選名單中有大約有900名運動員報名，預計最終有超過800名運動員參加，而團隊工作人員則約有400人。這是疫情後復常的首個大型運動會，再加上與主辦賽區接近，今次大約有41個運動項目報名參賽，除了是過往一些精英重點項目之外，也不乏多支運動隊伍，當中包括男子棒球、女子壘球、女子足球、籃球、手球、曲棍球、排球及水球都會爭逐，當然過往在大型運動會上取得獎牌的項目如男子足球、木球及欖球都會參加，男子欖球更是以衞冕身份出戰。香港奧委會將作最後篩選，最終名單預計6、7月可落實。

港隊上屆派出約600名運動員出戰雅加達亞運，並獲得8金18銀20銅的佳績，然而上屆奪得3面金牌的單車隊，今屆的爭牌能力面臨極大挑戰，事關贏得爭先賽及競輪賽兩面金牌的「牛下女車神」李慧詩將會榜上無名，在體院最近上載的精英運動員名單上，這位兩屆奧運銅牌得主已不在名單之列，意味着她已沒有得到有關訓練及比賽的支援。許思彤報道