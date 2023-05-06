張家朗領銜144港將揮軍世大運

成都世界大學生運動會將於7月28日至8月8日舉行，香港代表團派出144個運動員，包括東京奧運花劍冠軍張家朗、乒乓球團體季軍杜凱琹和蘇慧音、網球大滿貫得主黃澤林，力爭獎牌。

成都世大運原定2021年舉行，因疫情延期至今年7月28日至8月8日。中國香港大專體育協會昨日（5日）宣布，派出香港史上最龐大、近210人組成的代表團，包括144個運動員，角逐田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、排球、射箭、體操及武術。

焦點運動員有「劍神」張家朗和隊友蔡俊彥。早前蟬聯傑運星中之星的張家朗表示，7月底完成世錦賽，即會轉戰世大運，首次以大學生身份作賽：「世大運年齡限制是27歲，屆時我剛好26歲，不想錯過。」

與江旻憓有望重登世一 另邊廂，「世大運」開幕前，巴黎奧運劍擊積分周期亦展開，香港花劍、重劍隊昨日起分途出擊3個分站，其中男花隊派出10人參加世界盃墨西哥站，張家朗早前於南韓大獎賽奪得亞軍，世界排名升上第4，與「一哥」美國劍手陳海翔只差9分，有望重返世一寶座。

至於女花隊派出5人參加世界盃保加利亞站，重劍隊則有5男5女出戰哥倫比亞大獎賽。目前世界排名第2的江旻憓，與南韓劍手宋世羅只差7分，同樣有望重登「一姐」之位。