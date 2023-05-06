樂天女孩陪你一齊打氣

籃籃

港超聯「煞科日」為晉峰應援 隨着晉峰在上月12日公布邀得RakutenGirls「樂天女孩」，包括隊長籃籃和副隊長菲菲在內的8位成員來港，於港超聯煞科日（5月7日）晉峰對香港U23一仗，為「粉紅兵團」應援後，令這場例行公事變成矚目大戰。到底這8位樂天女孩有多厲害？現在就來認識一下她們吧！

新任副隊長 2020年加入Rakuten Girls嘅菲菲，中學時期已經開始為人所認識，先後出現喺廣告、MV同微電影。依家除咗係樂天女孩新任副隊長，亦經營YouTube頻道《菲常白沐》。

本名：李庭瑀

1996年10月28日出生

身高：1米66

體重：48公斤

最鍾意食：乜都食

入圍全球百大美女 岱縈喺2014年出道之前，做過秘書同牙醫助理等工作，之後成為LamiGirls及樂天女孩，仲喺2021年至2022年擔任過副隊長。2020年8月發行過個人單曲《女皇作風》嘅岱縈，喺上年入圍美國網站TC Candler嘅全球百大美女。

本名：林岱縈

1987年12月29日出生

身高：1米60

體重：45公斤

最鍾意食：雞軟骨

「女孩大勝」活動冠軍 苡萱2016年參加「女孩大勝」活動，贏得第一名展開啦啦隊之旅。雖然出道較遲，但佢都喺2019年擔任過樂天女孩隊長。佢亦有經營自己嘅YouTube頻道《巫苡萱 苡級玩家》。

本名：巫雅慧

1986年7月26日出生

身高：1米58

體重：46公斤

最鍾意食：牛肉、生菜

「中職最軟」前體操選手 卉妮從6歲開始玩體操，2010年曾代表寶島參加「法國體操世界盃」，2015年喺LamiGirls展開啦啦隊生涯。由於有體操底，所以佢亦有一個綽號叫做「中職最軟」。

本名：涂卉妮

1995年10月10日出生

身高：1米63

體重：42公斤

最鍾意食：乜都食

綜藝節目常客 琳妲出道前曾經喺連鎖火鍋店打工，2014年參與LamiGirls公開選拔當選，之後開始活躍喺網絡世界，不時出現喺唔同嘅網劇或者綜藝節目，舊年12月推出個人單曲《來一泡》，喺個人YouTube頻道《琳妲是0蛋》亦見到佢相當出位。

本名：林羿禎

1994年12月12日出生

身高：1米60

體重：45公斤

最鍾意食：魚頭

曾任3季《全明星運動會》經理 孟潔擁有一雙Watt數十足嘅電眼，2018年加入LamiGirls，兩年後成為樂天女孩一員。人氣唔輸蝕嘅佢由2020年開始，一連3季擔任《全明星運動會》藍隊經理，足見有一定江湖地位。

本名：林孟潔

1991年2月15日出生

身高：1米60

體重：43公斤

最鍾意食：滷味

演藝圈無處不在 籃籃2017年榮膺「星計畫」總決賽冠軍，兩年後加入節目《瘋神無雙》固定班底，並且成為有台灣職棒以嚟，首位活躍喺演藝圈嘅現役啦啦隊成員。2021年接任樂天女孩隊長嘅佢曝光率奇高，綜藝節目、網劇、MV、舞台劇以及廣告等，無處不在！

本名：籃靖玟

1996年7月16日出生

身高：1米62

體重：48公斤

最鍾意食：雞髀

前Uni Girls啦啦隊超多廣告 大學加入經理人公司做練習生，一心想成為女團嘅Yuri，因為一次拍攝嘅機會加入咗統一7-Eleven獅啦啦隊Uni Girls。2019年轉投LamiGirls，一年後開始成為樂天女孩一分子。由2017年開始，Yuri就不斷出現喺廣告同戲劇，更成為各大人氣綜藝節目的常客。

本名：陳怡叡

1995年6月29日出生

身高：1米67

體重：48公斤

最鍾意食：火雞肉飯

（樂天女孩圖片由晉峰提供）

孟潔 菲菲 Yuri 琳妲 岱縈 晉峰（右）望踢場好波畀觀眾睇。 卉妮 苡萱