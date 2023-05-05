華度加奴開刀無緣夏季賽事

曾於2021年奪得美國網球公開賽冠軍的英國球手華度加奴，周三在社交平台透露已完成右手手術，惟其足踝隨後都會開刀，指將缺席夏季賽事。

華度加奴4月尾指因手腕受傷停賽，她周三上載一張睡在床上的照片，相中顯示這位英國球手的手部已完成包紥，並透露過去曾經減少訓練嘗試令傷勢有所好轉，可惜事與願違：「由於手部傷勢反復無常，過去10個月實在不好過。為了治理傷患，我從去年尾至本年大部份時間，都有減少訓練，可惜這這些改變不足以令傷處得到根治。」

足踝都要施手術 她續稱現已完成手部手術，並需要休養幾個月，期間會針對足踝施小手術，預計將缺戰數個月，無法出戰夏季賽事，並向支持自己的球迷致謝：「錯過夏天期間的賽事令自己感到非常痛苦，我正嘗試淡化這些事情，很感激一直有球迷願意支持我。」

華度加奴目前世界排名85，據悉她上月退出馬德里大師賽後，已有機會跌出100名外，如今再花數以月計的時間養傷，其排名恐怕進一步下跌。鄧文滔報道