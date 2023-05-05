演中甲地標戰杜國榆感滿意

今季回流港超加盟深水埗的港將杜國榆（Remi、後排左二），早前正式離隊加盟中甲新軍丹東騰躍，並於上周六（4月29日）後備上陣迎來「地標戰」。賽後Remi表示對個人表現感到滿意，又期望可盡快站穩正選，幫助球隊護級。

盼盡快拎到正選 首戰對上海嘉定匯龍未獲上陣機會的杜國榆，今周主場對延邊龍鼎繼續先列後備，直至74分鐘終獲安排後備上陣，但最終僅與對手踢成1比1，開季2場暫時仍未開齋。球隊雖然未能全取3分，但迎來中甲「地標戰」的Remi，賽後仍對個人表現感到滿意：「季前集訓肌肉少少拉傷，好開心終於可以落場，教練今場擺我喺中場，主要幫球隊防守同搶波，我覺得自己做得唔錯，當然都仲有唔少進步空間，而拎到1分都算達成球隊賽前嘅目標。」

現年25歲的Remi身高達1米83，能夠勝任中、後場多個位置，這名「通天老倌」表示會跟隨教練的安排：「今場雖然踢中場，但教練季前同我講過會安排我踢3個位置，而呢樣亦係佢選擇簽我嘅主要原因。」此外，Remi又不忘提到今季首戰中甲的目標：「希望可以盡快拎到正選，同埋成為球隊主力，因為我想向大家展視我嘅實力，當然每一場都要努力搶分，幫球隊爭取下季繼續留喺中甲。」李浚湣報道