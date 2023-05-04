雙星發威湖人作客挫勇士

昨日NBA季後賽西岸4強爆發重頭戲，湖人憑「AD」安東尼戴維斯及勒邦占士齊齊貢獻「雙雙」，作客以117比112擊敗勇士，系列賽先拔頭籌。

兩大巨星勒邦占士和史堤芬居里曾連續4年總決賽（2014至2018年賽季）相遇，今季提前於季後賽次輪交鋒，成為焦點。勇士上半場大灑「三分雨」，全隊轟入13記三分球，奇利湯臣和普爾各入4球，反觀上場狂轟50分的史堤芬居里受到對方嚴防，只得10分。湖人則靠「AD」強攻內線，豪取23分及11個籃板，半場領先65比64。

AD大帝齊獲「雙雙」 換邊後湖人憑李華士及勒邦占士的三分球，擴大至雙位數分差。勇士苦苦支撐，最後兩分鐘普爾和居里命中三分，打出一段14比0攻勢追平，惟最終未能扭轉戰局，湖人終以117比112取勝。安東尼戴維斯攻入全場最高30分，另加20個籃板，占士亦有22分及11個籃板進帳。勇士方面居里取得全隊最高27分，湯臣和普爾分獲25和21分。

東岸方面，紐約人同日主場以111比105擊敗有主力占美畢拿缺陣的熱火，總場數扳平1比1。