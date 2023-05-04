連翊希勉勵學生互相扶持

香港劍擊女重好手連翊希即將出戰奧運計分賽，本周末角逐ＦＩＥ格蘭披治賽哥倫比亞卡利站賽事。出發前她抽空到訪路德會呂祥光小學，與學生分享歷程，勉勵他們「互相扶持，發揮團隊精神」。

這位東京奧運代表日前到訪呂祥光小學，除即席與多位重劍校隊成員互相砌磋劍技外，更分享經驗。連翊希表示在疫情期間很多賽事停擺，雖訓練未停過，卻沒有比賽參加，恍如看不到目標。「讀書學習都需要透過考試，才看到自己的進步。」幸好她和隊友一直堅持，終於等到疫情過去，可以為夢想再出發。

喜愛出戰團體賽 對於早前首次在香港傑出運動員選舉中，跟隊友獲得香港最佳運動組合，她坦然開心，並透露自己喜歡參加團體賽，「每個人都有長短處，團體賽可把各人的長處發揮出來，互補不足互相扶持。」連翊希多年來為香港女重隊屢奪獎牌，包括贏得仁川及雅加達兩屆亞運的團體銅牌。

連翊希最後表示：「本周將出戰首個巴黎奧運計分賽，由現在到明年6月的比賽，都是為爭取奧運入場劵，所以一定要交出最佳表現，希望再次代表香港踏上奧運舞台。」