追夢拚到底

疫情前，寶覺中學是九龍區D1決賽常客，但經歷3年空白期，她們在九龍區D1兩度不敵拔萃女書院，屈居殿軍，更失落精英賽資格。Panasonic學界籃球邀請賽本月18日至21日假修頓場館舉行，女拔和寶覺分處Ｗ組和Ｘ組，若然雙雙出線，會在4強碰頭，且看寶覺能否把握機會一雪前恥，並在賽事走得更遠。■■圖：司徒子文 ／文：李浚湣、許思彤

寶覺中學增強默契再出發 寶覺中學在疫情前連續4年打入九龍區D1決賽，於2018年僅負協恩中學7分，幾乎撼動「神」的地位。昔日的光輝，造成無形壓力，誰也不想衰在自己手上，但「愈怕輸愈會輸」，結果寶覺今年輸了三次，失落精英賽資格。

這三次，一次輸給協恩（九龍區4強），兩次不敵拔萃女書院（九龍區小組及季軍戰），但在主將戴卓彤眼裏，全是輸給自己。「練習少，部署不足，一被拉開就洩氣……心態已經輸了。」沉澱過後，寶覺決心在Panasonic重新出發：「不想再得把口，齋講想贏，而是身體力行改變，做出成績來。至少對上女拔的話，一定要贏回她們，一雪前恥。」改變，除了最直接了當的加操，還有Secret Angel遊戲。「我們玩了一個月的Secret Angel，互相關心，送禮物，增進感情和默契，才變成這般吵吵鬧鬧。」戴卓彤笑說，寶覺如今可輕鬆做到「No look pass」，或許在今次賽事可以期待一下。

拔萃女書院鍛煉大心臟向前衝 近年異軍突起的拔萃女書院，今年更自改制後，首次殺入精英賽，可惜在8強僅負中華基督教青年會中學2分，無緣再晉一級，但就讀中五的隊長顏昕，卻未因此感到氣餒，反而盼望球隊從中進步：「很記得該仗早段曾經落後10分，但大家靠Mentality繼續堅持，最後一節更一度反超前。該仗落敗的確有點遺憾，但我認為屬於一次很好的學習經驗，為未來每一場賽事鋪路。」

女拔過去多次參與Panasonic學界籃球邀請賽，可惜均在分組賽止步，顏昕坦言大家賽前未有太大包袱，加上今年「齊腳」，希望一吐烏氣：「以往隊內很多B Grade或者A Grade球員在適當年齡便會到外國讀書，然而今年很幸運，基本上所有球員皆留隊，只要臨場發揮出色，有信心可以走得更遠。」

戴卓彤 顏昕