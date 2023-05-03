夏登孭飛76人挫「綠軍」拔頭籌

昨日NBA季後賽東岸4強，76人在艾賓特缺陣下，仍有「大鬍子」占士夏登狂轟45分，作客以119比115擊敗「綠軍」塞爾特人，系列賽先拔頭籌。占士夏登錄得生涯季後賽第10次單場「40+」，為現役球員中排第3，僅次於勒邦占士及杜蘭特。

76人王牌中鋒艾賓特於上圈第3戰右膝外側副韌帶一級扭傷，休息一周後仍未能趕及上陣，但76人作客仍與塞爾特人打成均勢，半場僅落後63比66，鬥至第4節雙方互有領先，今仗手感火熱的夏登，最後8.1秒投入關鍵三分球，帶領球隊險勝4分。

太陽吞敗基斯保羅傷埋 夏登時隔7年再於季後賽轟入45分，亦是其生涯第10次季後賽得分「40+」，現役球員中僅次於勒邦占士（28場）和杜蘭特（14場）。他賽後提醒隊友不要得意忘形：「我們沒想過會輸，來這裏就是為了贏波。無論艾賓特會否回歸，我們都會做好準備。」

西岸4強方面，太陽以87比97不敵金塊，系列賽落後至0比2，形勢岌岌可危，控衞基斯保羅更於第3節拉傷左腹股溝，對太陽來說無疑是雪上加霜。