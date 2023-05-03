第4位非英球手贏世錦賽 比素封王圓夢激動落淚

比利時「天才球手」比素，在克魯斯堡劇院上演的桌球世錦賽決賽，愈戰愈強，轟出5桿「破百」，以局數18比15粉碎「小丑」沙比五冠美夢之餘，同時成為史上第4位在這項頂級大賽封王的非英國球手。在賽事中一直保持冷靜的比素，圓夢一刻也難忍男兒淚，與父親相擁而泣。

28歲的比素決賽之路充滿戲劇性，包括8強在劣勢下淘汰衞冕的奧蘇里雲，4強更上演史上最大逆轉，連取11局反勝中國新星斯佳輝。決賽面對4屆盟主沙比，比素未被對手氣勢「嚇窒」，保持冷靜兼笑到最後，終以18比15擊敗對手，首嘗世界冠軍滋味。比素成為第22位捧走世界冠軍的球手，也是繼加拿大的Cliff Thorburn、愛爾蘭杜赫迪及澳洲羅拔臣之後，第4位封王的非英國球手，同時袋走50萬鎊獎金，世界排名由第10位急彈至第2，僅落後奧蘇里雲，名利雙收。

盼激發比國新一代愛上桌球 「這是我生命中最美好的時刻！」比素與父母及女友分享喜悅，「特別是我做到自己想做的，贏了奧蘇里雲、威廉斯，然後在決賽擊敗沙比，全部都是難打的對手，此刻實在不太真實。在領先16比13時，我仍以為自己沒有機會贏，沙比追至15比16，不停給我壓力，但隨後我開始放鬆，在最後兩局，我就知道自己可以做好。」

比素2012年曾以17歲之齡成為出戰世錦賽的最年輕球手，但他花了4年多時間才躋身世界前32，今屆之前其世錦賽戰績俱是「一輪遊」。比素希望今次奪冠，令比利時年輕一代愛上桌球，「這幾天在比利時爆發了桌球熱潮，我急不及待想去了解一下，我相信這次勝利對我的人生起了很大轉變。」