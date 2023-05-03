加盟深水埗同嘉諾Sir拍住上 沈云燮尋突破迎挑戰

深水埗下半季積極引援，防守表現明顯大幅提升，其中新加盟的防守中場沈云燮（Sim），絕對是居功至偉。這名南韓籍猛將在東南亞國家打滾多年，經驗及實力毋庸置疑，今次跟隨恩師郭嘉諾來港發展，隨即成為今季港超一大驚喜。 ■■圖、文：李浚湣

現年33歲的沈云燮，對香港球迷不算太陌生，事關他曾在2014年「亞協盃」8強，以隊長身份率領越南寧平凱撒水泥兩鬥傑志，上年亦曾為現任深水埗主教練郭嘉諾執教的臺南市FC效力，他坦言今次來港的主因全屬「嘉諾Sir」：「佢主張嘅踢法同戰術令我好享受，當得到邀請加盟，我好快就決定答應。嚟香港繼續足球事業，對我嚟講係一個挑戰，但我唔會害怕，我好鍾意去唔同國家體驗。」

值得一提，Sim今次加盟深水埗僅屬「幫忙」性質，這名臺南市FC的中場主將，原定在3月尾便會歸隊，備戰新一季台企甲聯賽，但最終他卻選擇繼續留在深水埗，直至踢完今季賽事：「臺南市FC喺當地屬於勁旅，基本上要成為冠軍唔會太難。但港超更具競爭性，所以我個人想繼續留低，都要多謝球會肯畀咁大自由度。」Sim又透露自己未來盼有機會參與『亞冠盃』賽事，並相信留在香港更容易達成這個目標。

目標煞料戰取得開齋波 深水埗今季成績差強人意，暫時在聯賽僅錄得兩勝，Sim承認落敗令人感到沮喪，但指亦屬於一次很好學習機會，令自己學懂調整心態以及變得更強；對於今季個人表現，他則認為僅屬不過不失：「表現只屬正常水平，我已經好盡力，但當然仲有進步空間，對我嚟講冇一場表現係完美，球隊成績始終唔好，好難話自己踢得好好。」球季煞科在即，Sim不忘談及今季目標：「雖然球隊喺聯賽嘅排名已經塵埃落定，但都希望最後一日對東方可以贏波報答球迷，得分達雙位數，個人嚟講就想入到今季『開齋波』。」