咖喱仔轟50分勇士贏搶7戰

ＮＢＡ衞冕球隊勇士昨日憑史堤芬居里轟入50分，打破季後賽「搶七戰」得分紀錄，帶領球隊作客以120比100力挫帝王。勇士以場數4比3驚險晉級，西岸4強將大戰湖人。

勇士在系列賽前兩場，在帝王的「魔鬼主場」連輸兩仗，今場兩隊再演激烈對碰，勇士首節落後30比31，半場反超前至58比56。作為上季總決賽最有價值球員的史堤芬居里盡顯身價，半場已攻入20分，全場38中20豪取50分，打破2021年杜蘭特創下「搶七戰」的最高得分紀錄（48分）。「咖喱仔」另貢獻8個籃板、6次助攻，最終帶領勇士以120比100取勝。

中鋒盧尼搶21個籃板 今場除「咖喱仔」表現突出之外，勇士中鋒盧尼亦應記一功，全場貢獻11分、21個籃板及4次助攻。帝王方面，沙邦尼斯攻入22分，霍斯手指骨折堅持上陣，在緊迫防守下得16分。

勇士憑此勝仗成為首支在系列賽頭兩場失利，仍能反勝的衞冕球隊，將與湖人爭奪西岸決賽席位。積蒙格連大讚隊友表現出色，「統治了比賽」，勇士主教練卡爾亦說：「史堤芬居里是史上最傑出的球員之一，他讓我想起當年和米高佐敦打球的感覺。」