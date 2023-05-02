刷新港績！李紫桃200米封后

亞洲少年U18田徑錦標賽於烏茲別克圓滿結束，香港女將李紫桃（圖中）於200米決賽以24秒27奪金，打破塵封16年的香港青年（U20）紀錄。她其後在異程接力項目，與黃韻之、鄒子蕎、徐穎恩合作，奪得銅牌兼打破香港U18紀錄，港隊以1金2銀5銅完成今屆賽事。

17歲的李紫桃去年在亞少賽連奪女子100及200米銅牌，今屆她繼續有好表現，於100米決賽造出U20新港績11秒84，奪得銅牌。李紫桃轉戰200米項目，初賽跑出24秒74以小組首名晉級，周日決賽再將時間推前至24秒27，力壓印度和巴林選手強勢奪金，同時刷新香港青年（U20）紀錄。至於初賽造出個人最佳時間24秒61的另一香港代表邱蒨庭，則以24秒87得第5名。