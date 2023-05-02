力戰不敵南韓港隊首圈止步

香港17歲以下女子代表隊（圖）周日（30日）續於塔吉克斯坦，出戰第2場2024年「Ｕ17亞洲盃」外圍賽第1圈賽事，與榜首勁旅南韓正面交鋒。最終許勝不許敗的港隊，以0比12不敵南韓，未能晉級下一圈。

屬於E組的港隊，上場以3球輕取塔吉克斯坦，但因南韓向塔吉克斯坦送出16隻「光蛋」，在得失球差處於劣勢下，今場必須擊敗南韓才能出線。

累積經驗了解不足 不過港隊上半場已5度被對手攻破大門，縱使易邊後換入前鋒黃籽雨，嘗試改變戰局，可惜一眾港將負隅頑抗下，仍再失7球，最終港隊以0比12被南韓擊敗，兩戰1勝1負得3分，僅以小組次名完成分組賽，無緣晉級第2圈。

港隊大敗予南韓未能晉級，足總女足經理黃若玲（Betty）承認賽果並不理想，但指球員在場上已盡最大努力，期望她們能透過今次國際賽事累積經驗：「始終我哋同南韓實力水平有差異，但最重要係今場畀我哋好好睇到，球隊有不足之處需要加強同改善，包括應付個人能力好強嘅對手，同埋高空波方面。經驗要逐場累積，相信球隊之後會有好大進步。」

李浚湣報道