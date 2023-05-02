米基爾大心臟唔怕射12碼

今場於加時下半場射入12碼絕殺，成為傑志贏波功臣之一的中場米基爾（Mika），賽後笑言這是自己的職責，又承認球隊上半場表現未如理想，幸好之後能及時調整。

戰術調動下半場踢好波 提到操刀射入12碼，Mika賽後顯得相當興奮：「當時我唔覺得有太大壓力，因為呢樣係我嘅職責，我預備好喺任何時間企出嚟幫助球隊；伊高沙托尼、查理史葛唔喺度，我就成為球隊頭號劊子手，好彩最後射得入，感謝上帝嘅眷顧。」Mika續指球隊雖然先失守，但自己在場上一直未有太心急，相信只要一直保持耐性的話，一定可以找到入球。

對於「藍鳥」今場險勝，Mika承認球隊的確有進步空間：「上半場係踢得唔好，但下半場真係好出色；艾力士、金信煜入咗嚟，傳波節奏快咗好多。有時足球就係咁，教練調動完球員同改變戰術之後，整體表現就會好大分別。」

對於個人表現，Mika則認為踢得不俗：「踢得算係唔錯！下半場移後一格，幫球隊搶番好多Second ball，仲要有波入。不過踢完120分鐘真係好攰，多謝球迷同家人一直嘅打氣同支持。」