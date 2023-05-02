鬥到加時2比1贏波 傑志闖足總盃決賽！

旺角大球場昨日上演另一場「足總盃」4強大戰，由東方與傑志交手。雙方90分鐘內踢成各一言和，最終「藍鳥」憑米基爾於加時比賽末段攻入12碼，以2比1反勝東方，晉級決賽，將與標準流浪於本月13日爭奪冠軍。

東方今場由葉鴻輝把關，高素巴耶夫及梁振邦鎮守中路，馬高斯和胡晉銘負責控制中場，全力支援巴杜姆、孫銘謙及黃皓雋攻堅。至於傑志，沙根巴耶夫回歸正選，基爾頓、米基爾和查理史葛組成中場鐵三角，伊高沙托尼及潘沛軒在前線爭取入球，金信煜和艾力士先列後備。

開賽7分鐘，簡古爾右路推進後傳中，巴杜姆施射僅柱邊出界。5分鐘後，東方繼續攻勢，右路開出角球，保羅接波甩手後，禁區內掃跌巴杜姆，球證直指12碼點，巴杜姆親自操刀射入，14分鐘替東方先開紀錄。16分鐘，輪到傑志基爾頓左邊主射罰球，惜未能命中目標。其後「藍鳥」取得較多控球，東方就集中防守等待機會。隨着45分鐘，潘沛軒小禁區附近窄角度起腳高出，東方半場領先1比0。

法定時間各一平手 「藍鳥」換邊後立即調入艾力士加強攻力，57分鐘，基爾頓接應米基爾傳送後起腳斜出。眼見遲遲未能追平，傑志60分鐘換入金信煜，這位南韓中鋒3分鐘後接應伊高沙托尼傳中後起腳，被東方門將葉鴻輝沒收。66分鐘，米基爾禁區頂附近主射罰球雖然斜出，但1分鐘之後，艾力士接應右路傳中頂入，終於為傑志追成平手。「藍鳥」之後持續施壓，力圖盡快反超。但之後雙方未再增添紀錄，要加時再戰。

99分鐘，東方由蔡立靖個人突破，推順後起腳，但被保羅接實。另邊廂，金信煜嘗試窩利抽射，亦被葉鴻輝托出底線。戰至加時賽末段，艾力士禁區內與朱康銘碰撞後倒地，球證吹判12碼，米基爾為傑志射成2比1。惟之後出現近似情況，高素巴耶夫於禁區內與欲解圍的羅梓駿有觸碰，但球證陸建燊未有任何表示。最終賽事以2比1完場，傑志躋身本月13日上演的決賽，將與標準流浪一決高下。

東方中後場大將馬高斯坦言兩隊班費有差距，令雙方存在差距，認為球隊表現已相當理想。他又謂東方陣容季前有不少變化，相信全隊表現已令人驚喜：「球迷都見到陣容有唔少變化，相信球迷見到我哋踢得咁好，都會好驚喜。」

朱Sir：畀啲時間金信煜 「藍鳥」今場有驚無險下反勝東方，總監兼主教練朱志光賽後指足球比賽難以預測：「唔好彩早段失咗12碼，踢逆境波；不過對手縮後令我哋換人可以進取啲，因為金信煜、艾力士防守意識弱啲，但有身高優勢。」主力明加索夫今場未列大軍名單，「朱Sir」則表示未有刻意為下場聯賽對理文留力：「因為佢有4張黃牌，所以唔想冒險，都係要分輕同重，好似睇吓食雞定食雞精先。」至於南韓籍射手金信煜，今場後備入替下，表現明顯有所改善，更製造多腳具威脅埋門，「朱Sir」亦呼籲大家給予這名新援更多時間適應：「佢係慢嘅，但簽咗都要有耐性等吓，好似你娶咗個老婆都唔可以即刻趕人走，點都相處吓先啦！」

李浚湣、鄧文滔報道