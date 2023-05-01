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控制體脂自律冇偷懶
拍攝當天，楊和拿着新籃球和體脂夾現身維園籃球場，他笑說：「今個暑假不能偷懶啊！」原來，他是受教練戈爾的啟發，休季要繼續自律生活：「教練對我們很嚴格，我們常常被他罵，但我明白他只想我們進步。賽季期間他要求我們定期量度體脂，每個位置都有不同的目標數字，例如控衞就要控制在6至8％。」
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