民族盃維港起航 選手出位打扮好氣氛

由香港遊艇會主辦的第13屆「民族盃賽」，昨日假維多利亞港舉行，逾70支勁旅包括澳洲、比利時、加拿大、英格蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、紐西蘭、蘇格蘭、南非、瑞典及美國等17個國家及地區，分成RHKATI及HKPN兩大組別，選手們均悉心打扮，出位造型令賽事更添氣氛。

Skellum號獲最佳服飾獎 一眾參賽者昨日由銅鑼灣出發，途經筲箕灣、九龍灣、紅磡，最後於銅鑼灣衝線。代表日本的「Water Rabbit號」連續第二年於「HKPN組」稱王，而代表英格蘭的「Rita號」則於「RHKATI組別」稱霸。最佳服飾獎落在「Skellum號」一眾「敦煌女船員」身上。

賽事今年踏入第13屆，有別於一般帆船賽，參賽選手均會以特別造型應戰，有如「帆船界香港七人欖球賽」。今屆賽事就有運動員化身成「老夫子」出戰，亦有美國代表變成搖滾樂之王「貓王」皮禮士利，各具特色令賽事增添歡樂氣氛。

余樂詩報道

最佳服飾獎