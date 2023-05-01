高澔塱躋身8米俱樂部

香港田徑錦標賽昨日在灣仔運動場舉行，高澔塱於男子跳遠兩破PB，包括第五跳的8米01，成為香港第二位跳過8米的運動員：「8米對跳遠運動員來說是個標準，我可以說自己是個Long Jumper，終於入到『8 Meters Club』。」

男子跳遠高手雲集，包括香港紀錄保持者陳銘泰。染了一頭銀髮的高澔塱表現搶鏡，第五跳造出8米01，成為陳銘泰後香港第二位「8米俱樂部」成員，成功力壓澳洲選手Jalen Rucker和林銘夫奪冠。

亞運位置跌落第3現危機感 看着紀錄牌上的「8.01」，高澔塱激動咆哮。他回憶去年在歐洲曾跳過8米28，但裁判亮起紅旗：「我把那幕截圖貼滿房間，提醒自己要更努力。」港隊在亞運跳遠只有兩個名額，林銘夫上月學界跳出7米89，令高澔塱產生危機感：「我叫家人來看，告訴他們我一定做到，因為我的亞運位置跌到第3了。如今後起之秀很多，必須更自律、更努力，不只一次跳過8米，要穩定地跳過8米，才算亞洲級選手。」

而剛從法國回港的陳銘泰僅以7米79名列第4，與個人保持的港績8米12有段距離。不過他樂見好兄弟高澔塱和林銘夫創下佳績：「更有動力，如今跳8米可能也贏不到比賽。大家互相推動，一起努力。」這日田徑場還上演喜事，「標槍王」許懷熙贏得男子標槍冠軍後，向相戀10年的女友Tiffany求婚。

圖、文：許思彤