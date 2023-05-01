搶決賽位絕不退讓 東方傑志紅日開火

今日公眾假期於旺角大球場上演「足總盃」4強對決，東方與傑志爭奪最後一個決賽席位。為打破季內面對傑志不勝魔咒，東方今場絕不退縮；「藍鳥」亦盼重奪失落多年的「足總盃」冠軍，同樣戰意十足，「東傑大戰」一觸即發。（無綫85台周一下午3時直播）

於8強淘汰港會的東方，對上一次捧起「足總盃」是2019/20賽季。今季各項賽事與傑志5度交鋒，東方未嘗一勝，主教練盧比度（Chino）卻表示晉級壓力不在東方，強調一定會展現出競爭力阻擋對手：「傑志雖然冇丹恩奴域，但依然係港超最強球隊，對住佢哋永遠都係好困難，但今季我哋每場波都冇輕易放棄，呢場都唔會例外。」Chino透露上場一度重返賽場的鐘樂安傷患復發，今季或提早收咧，好消息是簡古爾坐完波監復出。

孫銘謙：有決心打硬仗 近日在足總舉行的「足球明星選舉」公眾投票中，獲得頗高票數的孫銘謙，不忘感謝球迷支持：「多謝大家嘅厚愛，我覺得自己仍要努力，先對得住佢哋對我嘅支持。」「足總盃」4強再遇傑志，「孫銘」指全隊都有決心去打硬仗：「『足總盃』係我哋今季捧盃最後機會，希望有個好成績，雖然今季對傑志往績麻麻，但我哋仍會以贏波為目標，力爭打入決賽。」

傑志8強輕取深水埗順利晉級，今場再遇老對手東方，雖然球隊今季對賽未曾一敗，但總監兼主教練朱志光提醒球員不可掉以輕心：「未輸過紀錄嚟啫，球員唔可以有呢種心態，足球比賽逐場計，東方上場聯賽對港會踢得幾好，一場過淘汰賽乜都有可能，要鬥穩陣同唔好犯錯。」陣容方面，丹恩奴域連同新兵陳俊樂繼續作壁上觀，「朱Sir」又透露南韓中鋒金信煜無論狀態及與隊友的默契，近日正不斷提升，是役或有望正選掛帥。

明加索夫為贏波做足準備 過去幾場缺少「黑山伊巴」下，翼鋒明加索夫（Mingi）承認對球隊攻力構成影響，但強調自己及隊友會盡力填補其暫時缺陣的空缺：「冇咗丹恩踢法好唔同，佢除咗入波外，前場嘅走位同牽引對手都有好大貢獻，好彩我哋近期都有波入，大家落到場都好搏命。」雙方上次在「賽馬會菁英盃」交手，「藍鳥」僅與東方踢成平手，Mingi指球隊今次做足準備，有信心擊敗對手。

東方守將 高素巴耶夫 傑志翼鋒 明加索夫 傑志翼衞 費蘭度（白藍間衫）