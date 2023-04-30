爆拿度羅馬網賽將復出 東尼叔叔：佢未退役住

拿度自今年初於澳網次圈出局之後，一直養傷至今，就算泥地賽季展開，他本月先後退出蒙地卡羅、巴塞隆拿及馬德里3個泥地大賽。東尼近日在馬略卡受訪時表示，拿度正為法網作準備，並爆料他會出戰羅馬網賽：「拿度已經可以比賽，只有少許問題要處理。他會到巴黎（法網），這幾星期訓練進展相當不俗。」

艾卡華斯馬德里過關

東尼同時強調拿度未有任何退役計劃，粉碎外界揣測：「他未想過退役，只是想着如何康復及繼續比賽，因為他很熱愛網球。」36歲的拿度日前亦在個人社交平台，上載了自己練習時的情況，令球迷對他回歸更為期待。至於力爭在馬德里大師賽衞冕的小天王艾卡華斯，上周五在落後一盤的劣勢下，以2比6、6比4及6比2反勝芬蘭球手Emil Ruusuvuori，躋身32強。