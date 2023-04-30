拒做「烏鴉口」奧蘇唔讚斯佳輝

世界桌球錦標賽進入白熱化階段，兩位天才新星中國的斯佳輝，以及比利時比素在準決賽鬥得如火如荼，多位桌壇傳奇均對兩人作出高度評價，然而坐擁7屆世界冠軍的奧蘇里雲，坦言擔心自己「烏鴉口」：「我驚佢5年唔打波！」

「令人諗起亨特利」 20歲的斯佳輝在今屆世錦賽由外圍賽開始殺入4強，盡顯潛力，惟奧蘇里雲不敢對這位新星太過吹捧：「比素是位打得很放的球手，另一位孩子（斯佳輝）則很有侵略性，從臨場表現、氣質以至心態，我很久都未見過這類球手，他讓我想起亨特利。」

「火箭」續道：「這孩子是與別不同，但我不想給『死亡之吻』，因為我每次評論某人很特別，最終他就5年不再打波，所以我都是閉嘴。」其實奧蘇里雲對斯佳輝充滿期待，只是不想自己做「烏鴉口」。

至於6屆世界冠軍「桌球紳士」戴維斯則對兩人高度評價，「斯佳輝令人着迷，但比素的表現也令我很驚訝。」今次兩大新星在準決賽碰頭，若然斯佳輝擊敗對手，即成為克魯斯堡劇院上闖入世錦賽決賽的最年輕球手。