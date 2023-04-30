Gregory Koenig冧莊全年最佳教練

2022香港優秀教練選舉頒獎典禮昨日在體院舉行。劍擊教練Gregory Koenig和硬地滾球教練郭克榮，雙雙當選個人項目高級組全年最佳教練，壁球教練趙詠賢和殘疾人羽毛球教練劉南銘，則獲團體項目高級組全年最佳教練。

頒獎禮設7大組別獎項，包括全年最佳教練、優秀服務、最佳教練培訓工作者、最佳隊際運動教練、精英教練、社區優秀教練和學校優秀教練。來自法國的Gregory Koenig連續兩年當選個人項目高級組全年最佳教練，他去年帶領張家朗奪得世界盃巴黎站、亞錦賽金牌及世錦賽銅牌，至於硬地滾球教練郭克榮同獲此殊榮，其愛將何宛淇去年登上BC3級「世一」。

趙詠賢奪團體項目殊榮 壁球教練趙詠賢（Rebecca）和殘疾人羽毛球教練劉南銘榮，齊膺團體項目高級組全年最佳教練。Rebecca感謝外界認同：「獎項屬於整個團隊，體院上下都有份。」

壁壇近年出現退役潮，但女子壁球隊克服困難，去年更勇奪亞錦賽團體冠軍。Rebecca樂見接班順利：「幸好當時（退役潮）距離亞運還有兩年，有時間慢慢消化。球員可以提早接班絕對是好事。」展望亞運，Rebecca期望每個項目都有牌落袋：「我們下月會公布亞運名單，今年新增混雙項目，很難預料結果，目標是每個項目都有獎牌。」■圖、文：許思彤