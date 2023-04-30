港女足首戰挫塔吉克斯坦

早前出發前往塔吉克斯坦的香港17歲以下女子代表隊，上周五出戰「2024年U17亞洲盃」外圍賽第一圈首輪賽事，憑着高栢齡梅開二度，以3比0擊敗東道主，順利旗開得勝，下仗只要擊敗榜首南韓，即可晉級次圈賽事。

今鬥南韓爭出線席位

身處E組的港隊，在同組伊拉克退賽下，與塔吉克斯坦及南韓爭奪一個出線次圈席位。為備戰今次賽事，球隊近月先後遠赴英國、蒙古及泰國進行集訓，港隊在分組賽首戰展現特訓成果，面對東道主塔吉克斯坦，憑着王曉婷入球，加上高栢齡梅開二度，順利以3比0擊敗主隊。不過由於同組南韓較早前大炒塔吉克斯坦16比0，目前位居榜首，港隊得失球差遠遠不及對手，今晚兩軍正面交鋒，港隊必需獲勝，才可如願晉級。