連省兩粒逆轉冠忠南區 標準流浪率先闖決賽

昨日於旺角大球場爆發的「足總盃」4強大戰，冠忠南區及標準流浪兩星期內第3次交鋒。最終流浪憑金旻奎和祖連奴各入一球，以2比1反勝有史提芬彭利拿先開紀錄的南區，搶先晉級下月13日決賽，將與東方或傑志爭奪冠軍。■■圖／文：林卓臻、鄧文滔

南區是役派出佐佐木周、基斯及何振廷控制中場，「肥彭」史提芬彭利拿、慕沙和艾華於前線爭取數胡；流浪方面基藍馬及朴鍾範合作鎮守中路，林嘉緯、神田夢實和林衍廷組成中場鐵三角，協助祖連奴與伊巴謙攻堅。

祖連奴尾段12碼奠勝 開賽初段流浪搶得較多控球，伊巴謙接應傳中頭槌二傳，基藍馬門前起腳斜出，隨後祖連奴禁區內勁射，被川瀨浩太護空門，南區大難不死。26分鐘，神田夢實左路傳中，南區球員解圍不遠，金旻奎禁區頂起腳柱邊出界。南區站穩陣腳後嘗試反撲，惟幾次傳中都未能製造致命威脅。35分鐘，艾華右路傳中，基斯禁區頂起腳高出，兩隊半場互交白卷。

流浪換邊後換入劉智樂圖加強火力。戰至55分鐘，史提芬彭利拿直射罰球破網，受壓的南區先開紀錄。流浪急欲收復失地，66分鐘，盧均宜右路傳中，慕沙頭槌解圍變二傳，造就金旻奎禁區頂抽入扳平1比1。82分鐘南區再受打擊，川瀨浩太侵犯伊巴謙領第二面黃牌被逐。人數佔優的流浪隨即有斬獲，87分鐘，祖連奴禁區內遭杜馬思侵犯博得12碼，他親自操刀得手，流浪憑此入球闖入決賽。

潘文俊喜見球員踢出鬥心 南區4強止步，領隊貝可泓承認球隊發揮欠佳，並認為鞠盈智缺陣影響甚大：「喺死球處理第二落點方面做得唔夠好，以我哋嘅質素係可以做好啲。」隊長佐佐木周希望球隊收拾心情，迎接餘下賽事：「嚟緊仲有聯賽同『賽馬會菁英盃』決賽，我哋要向前看。」流浪教練潘文俊則讚揚球員展現鬥心，他指半場作調動後卻先失守，慶幸能盡早追平：「每當落後就一定會驚，好彩好快就追和，士氣上番嚟。」