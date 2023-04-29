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梅萊低迷參賽法網成疑
周四舉行的馬德里網賽首圈，英國名將梅萊不敵意大利球手華華蘇亞，連續3個大師賽「一輪遊」，今個泥地賽季未嘗一勝，會否出戰法網令人懷疑。梅萊無奈表示：「泥地賽季前我準備了一段時間，對我來說真是不容易，距法網仍有時間，我感覺一場比一場好。」
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