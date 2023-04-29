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塞爾特人獵「鷹」闖次圈
昨日NBA東岸季後賽，塞爾特人憑達頓和謝倫布朗合轟62分，以128比120擊退鷹隊，場數4比2躋身次圈，下輪鬥3號種子76人。面對「Win or go home」局面，鷹隊1哥迪雷楊格前兩節獨取25分，惟半場仍落後67比68。雙方纏鬥至第4節，塞爾特人憑「三分雨」打出一波11比0攻勢，順利晉級。
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