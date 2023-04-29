體育

塞爾特人獵「鷹」闖次圈

昨日NBA東岸季後賽，塞爾特人憑達頓和謝倫布朗合轟62分，以128比120擊退鷹隊，場數4比2躋身次圈，下輪鬥3號種子76人。面對「Win or go home」局面，鷹隊1哥迪雷楊格前兩節獨取25分，惟半場仍落後67比68。雙方纏鬥至第4節，塞爾特人憑「三分雨」打出一波11比0攻勢，順利晉級。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc