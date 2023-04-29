11日內第3度交鋒 冠忠南區 標準流浪為決賽駁火

何振廷 冠忠南區中場

今日「足總盃」於旺角大球場上演4強激戰，冠忠南區11日內第3次與標準流浪交鋒。南區先在「賽馬會菁英盃」4強憑互射12碼晉級，上場聯賽流浪則小勝1比0作回敬。今日再遇為爭入決賽，必有龍爭虎鬥。（無綫85台周六下午3時直播）

由第一圈打起的南區，於「足總盃」先後淘汰香港U23及理文，繼2018/19賽季後再闖4強。兩軍短期內第3度交鋒，南區主教練鄭兆聰認為臨場發揮屬勝負關鍵：「我哋要知道點去減低對方前鋒嘅威脅，進攻時點樣先畀到對手壓力，呢個禮拜都做咗唔少功課。」南區仍受傷兵問題困擾，剛完成手術的蔡子濤需長抖，鞠盈智及翟廷峯未能趕及傷愈，可幸李嘉耀刑滿復出。

何振廷讚隊友團結 過去曾隨和富大埔闖入「足總盃」4強的何振廷，預計今場戰況仍會膠着：「都預咗可能要踢到最尾，所以留放好重要。」作為傑志借將的「阿廷」，感受到南區球員十分團結：「大家都想一齊達成目標，為爭取球會首個冠軍努力。」

「足總盃」8強淘汰和富大埔的流浪，上場聯賽小勝南區，技術顧問米路承認人腳上或佔優勢，但盃賽始終一場過，提醒球員萬勿大意：「南區有翟廷峯同鞠盈智受傷，有一定影響，但大家都熟晒路，都係睇吓邊隊犯錯，唔可以畀對手任何機會。」陣容方面，林遼太是役需要停賽，缺陣多時的法蘭度則可候命。

梁興傑嚴防對方死球 門將梁興傑過去兩場對南區皆有替流浪上陣，上場聯賽力保不失，協助球隊復仇成功，他表示隊內士氣正盛，有信心再下一城：「盃賽一場過點都要守好啲，尤其南區多高佬，喺角球同死球好有威脅。」「09」又指雙方實力接近，已經做好加時、甚至互射12碼的準備。

艾華 冠忠南區箭頭 梁興傑 標準流浪「09」 盧均宜 標準流浪守將