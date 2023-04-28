李卓耀羽球亞錦賽又過一關

香港羽毛球「一哥」伍家朗及李卓耀周四出戰亞洲羽毛球錦標賽16強，惟命運各異，伍家朗領先1局下被常山幹太反勝，較早前登場的李卓耀就成功淘汰中國的石宇奇，晉級8強。

伍家朗16強止步 伍家朗今年狀態復勇，上月在德國賽打破了3年的錦標荒，日前在亞錦賽首圈擊敗力爭衞冕的李梓嘉，周四面對世界排名15的日本名將常山幹太。首局伍家朗延續勇態先勝21比13。第2局兩人戰況膠着，幾次互換領先，打成15平手後「家朗」搶分，一舉反先至18比15，正當勝利在望之際，常山幹太發揮強大韌力，後來居上以21比19追成平手。常山幹太於決勝局乘氣勢，再贏21比11，伍家朗16強止步。

另一名香港球手李卓耀於16強與中國球手石宇奇正面交鋒，首局初段與對方打得激烈，石宇奇曾拉開兩分差距，但港將力追下以21比18先下一城。石宇奇到第2局加強進攻，一度以11比8領先，但李卓耀一鼓作氣打出11比5的攻勢，以19比16領先，最終港將再贏1局21比18，晉級8強。鄧文滔報道