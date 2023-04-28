國際場地盃港隊寓賽於操

香港國際場地盃將於5月26日至28日假香港單車館舉行，香港單車隊作為東道主，將派出逾20位運動員參加，寓賽於操備戰亞洲錦標賽和杭州亞運，惟「牛下女車神」李慧詩將缺席是次賽事。

李慧詩缺席亞運都唔玩？ 香港繼2021年5月國家盃後再次舉辦國際賽，被UCI列為一級賽事，亦是6月亞錦賽的熱身賽，吸引12個國家和地區，包括香港、澳門、中華台北、日本、南韓、馬來西亞、泰國、印尼、伊朗、烏茲別克、羅馬尼亞和新西蘭參加。由於中國隊需要應付全國錦標賽和聯賽，未有派隊。

港隊總教練沈金康表示，全部港隊成員均會回港，預計派出逾20個主力和年輕運動員：「希望通過這個賽事和亞錦賽，了解亞洲對手，備戰亞運。亞運是今年最重要的賽事，我們一定會全力以赴。」他稱奧運銅牌得主李慧詩不會參加是次賽事，又避談她會否參加亞運：「她去不去亞運，今天不討論。」

沈金康續指，港隊在內地訓練情況良好，多位運動員在中國場地單車聯賽破PB（個人最佳成績），但尚要努力才能在亞運爭取佳績。談到巴黎奧運資格，他直言目前難以估計誰能進軍奧運，但認為「小女車神」李思穎有機會角逐全能賽：「我們正準備亞運，不敢分散精力，亞運後就會全力爭取奧運資格。」

巴黎奧運積分周期於去年7月展開，將計算今年世錦賽、最近兩年洲際錦標賽及兩個國家盃成績。香港單車總會主席梁鴻德表示，香港會爭取明年復辦國家盃：「香港是非常方便的城市，如果成功申辦，相信世界各地頂尖好手都會來港。」許思彤報道

香港國際場地盃 地點：香港單車館 日期：5月26日至28日

門票：單日標準票50元、優惠票30元（年滿60歲長者、全日制學生、殘疾人士及綜援人士）

購票網址：www.urbtix.hk