曾昭達坐正理文主教練

港超球會理文正式委任曾昭達出任主教練，現年34歲的「達Sir」，曾於2016/17、2017/18球季擔任元朗主帥，期間為元朗贏得「高級組銀牌賽」冠軍。他於2018/19球季加盟理文出任助教，今年2月5日起暫代主教練一職，至今帶領理文於各項賽事取得8勝2和，除了打入「賽馬會菁英盃」決賽，亦穩守聯賽榜前列位置。

對於曾昭達「坐正」的決定，理文足球會會長李文恩表示：「曾昭達出任暫代主教練職務期間，成績有目共睹，相信佢能勝任主教練一職。我哋期望理文喺佢嘅帶領下能持續進步，令球會邁向下一個里程碑。」

衝擊錦標踢好餘下兩仗 「達Sir」則表示很榮幸能擔任理文主教練一職：「感謝球會嘅信任，希望喺轉變角色後，能繼續帶領球隊進步以及作出更多貢獻。現時首要目標係協助球隊喺今季餘下兩場比賽取勝，贏得首個聯賽冠軍及取得『亞冠盃』參賽資格。同時，亦要感謝球員信任同球迷支持，希望繼續並肩作戰，令球會發展更上一層樓。」理文今季尚餘兩場賽事，分別於下月7日最後一場聯賽，與傑志競逐今季聯賽冠軍殊榮，以及5月20日的「賽馬會菁英盃」決賽對冠忠南區。林卓臻報道