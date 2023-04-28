神田夢實膺1月最佳球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「1月最有價值球員」由標準流浪球員神田夢實（Yumemi）奪得，今次亦是這名日本籍進攻中場，來港後的首個個人獎項！

標準流浪在1月共進行3場賽事，包括1場「賽馬會菁英盃」分組賽及2場聯賽。標準流浪雖未能取得全勝，但仍獲得2勝1負的不俗成績。

兩入罰球擊敗傑志 今季才加盟標準流浪的神田夢實，能出任中前場多個位置，而且罰球技術不俗。他在香港的「地標戰」於「賽馬會菁英盃」分組賽面對勁旅傑志，連續射入兩記罰球，個人梅開二度下協助球隊以2比1全取3分，並終止「藍鳥」早前的9連勝紀錄，可謂踢出今季代表作。之後在迎戰晉峰的聯賽中，再次梅開二度，兼率領標準流浪以4比1大破對手，讓評審團留下深刻印象。

談及在地標戰梅開二度，神田夢實謙虛表示：「我們的團體合作並沒有問題，隊中所有職球員都以爭取勝利為目標。」他又指自己的狀態及與隊友的合作仍在提升中，希望繼續努力為標準流浪爭取更好成績。