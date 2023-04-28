奧蘇里雲8冠夢碎

奧蘇里雲

連輸7局火箭不敵子彈 「世一」奧蘇里雲爭取生涯第8個世界冠軍夢碎，一度領先10比6的大好情況下，在最後一節連輸7局，最終以10比13不敵「比利時子彈」比素，大熱倒灶宣告衞冕失敗，世界「一哥」位置隨時被取替。

一年前，「火箭」奧蘇里雲在克魯斯堡劇院追平了「桌球皇帝」亨特利7奪世界冠軍的紀錄，今屆世錦賽力爭破紀錄成為「8冠王」。這位英格蘭傳奇首圈已顯強勢，以13比2大勝伊朗的華法爾。今場面對比利時的比素，頭段仍掌握優勢，奈何最後一節突然「失靈」，連輸7局的同時更未能打出一Cue「30+」，遺憾8強出局。「比素的確是位天才，我未見過有人如此強勢，出色得有點不可能。我肯定比素也有緊張，然而他毫不忌諱盡情發揮，打得充滿信心。」衞冕失敗的奧蘇里雲賽後對比素高度評價，而今季僅贏得兩項表演賽的「火箭」將會失落世界「一哥」位置，如果老對手之一的麥克艾倫能夠在本周殺入決賽，將可取替成為「新世一」。

28歲的比素此仗面對「火箭」打得爽快，平均出Cue時間為17.7秒，最後7局僅用了75分鐘，「能夠對住奧蘇里雲直落7局獲勝，這是我生涯最佳的一節，我在整場比賽都保持冷靜，能夠在克魯斯堡比賽一直是我的夢想，就連亨特利也是座上客，有甚麼比這樣更好。」比素將與中國的斯佳輝爭逐決賽席位。

沙比麥克艾倫爭入決賽 至於另一場「世紀大戰」沙比對希堅斯同樣激烈，首節二人打成4比4平手，繼而沙比在第二節後已領先9比5，最終以13比7獲勝，距離爭取個人第5次世界冠軍再近一步。今季狀態甚勇的麥克艾倫則在另一場8強戰以13比10擊敗鍾斯，職業生涯第2次闖入世錦賽4強，將與沙比爭逐準決賽。