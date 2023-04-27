費迪南：來港「搶人才」

港會七人賽紐記維拉參戰 將於下月底舉行的「香港足球會Citi7人足球賽」，昨日舉行抽籤儀式，同場的英格蘭名宿費迪南盼望能通過賽事發掘具潛能的球員。

今屆比賽會於5月26至28日，一連3日在香港足球會展開，賽事共吸引26支隊伍參與（見附表），當中16支球隊分成4組參與主賽，包括紐卡素，阿士東維拉，傑志及大埔足球會，其餘10支隊伍則會分為兩組出戰名人賽。

曾經效力紐卡素和熱刺等球隊，現於昆士柏流浪負責管理工作的費迪南，亦有亮相抽籤儀式。這位名將於1996年曾經代表英格蘭國家隊來港出戰友賽，他表示下個月有機會入場觀看七人賽，指到訪香港的心態，跟以往截然不同：「心情同當年完全唔同，嗰陣想喺球迷面前證明實力，但依家係嚟搵人才。」談到英超形勢，費迪南除了讚賞紐卡素今季表現出色，又打趣道本季要支持曼城奪得聯賽冠軍：「我以前踢過熱刺㗎嘛，咁梗係估曼城攞英超啦。」

賽事由於受新冠疫情影響，自2019年後就未再舉辦，港會主席Neil Jensen對能夠再次舉行這項比賽非常興奮，呼籲球迷要留意一眾即場出戰的新星：「有啲球員喺度開始受球迷認識，而曼城嘅基亞利殊以前都參加過呢個比賽，所以今屆賽事隨時又睇到新人彈出。」

首日賽事免費入場 門票會於zicket.co公開發售，球迷可在5月26日免費入場觀看賽事，16歲以下的入場人士可於3日賽事免費入場。票價方面，單日門票為120元，周末通行證為200元。圖、文：鄧文滔

香港足球會Citi7人足球賽

主賽 A組：阿士東維拉、格拉斯哥流浪、大埔足球會、友誼聯賽選手隊

B組：富咸、傑志、澳科鄒北記、新加坡足球會

C組：李斯特城、紐卡素、香港足球會、港會隊長選手隊

D組：白禮頓、狼隊、香港、新加坡木球會

名人賽 A組：禾辛特男童會、新加坡木球會名人、新加坡足球會、愉景灣、港會主席選手隊

B組：花旗銀行明星隊、香港足球會名人隊、里奧木球協會、葡萄牙足球總會、九龍木球會元賽